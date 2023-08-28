إقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 03:29 مساءً - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إقالة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش،.

قال مصدر حكومي ليبي لـ «رويترز» إن الدبيبة أقال نجلاء المنقوش بعد أن أثار لقاؤها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما احتجاجات واسعة في المدن الليبية.

وكان الدبيبة قد أصدر أمس قرارًا بوقف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق، وذلك في أعقاب موجة احتاجات كبيرة في العاصمة طرابلس، حيث قام المحتجون بإغلاق الطرق الرئيسية وحرقوا إطارات سيارات، كما قاموا باقتحام مقر وزارة الخارجية في العاصمة.

وأصدرت الخارجية الليبية، أمس بيانا، أكدت فيه أن اللقاء لم يكن مخططا له، وأنه لقاء عرضي وغير رسمي أثناء لقاء المنقوش بنظيرها الإيطالي.

وأكد بيان الخارجية الليبية أن اللقاء «لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه المنقوش ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جَليْ وغير قابل للتأويل واللبس».

إلا أن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إسرائيلي، الإثنين، إن الاجتماع الذي استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبية الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا «على أعلى المستويات» في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.