ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبشهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة،

إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1915.99 دولاراً، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1943.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.17 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 944.06 دولاراً.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1230.74 دولاراً.