وكالات: اشتباكات بريف دير الزور بين ”قسد” و”مجلس دير الزور العسكري”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 05:29 مساءً - أفادت تقارير إعلامية الاثنين، بأن اشتباكات عنيفة وقعت في ريف دير الزور، بين مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية، ومسلحي "مجلس دير الزور العسكري" استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة المتوسطة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر محلية قولها إن "الاشتباكات اندلعت بعد اعتقال "قسد" قائد "المجلس العسكري لدير الزور" أحمد الخبيل، الذي يعمل أساسا تحت مظلة التنظيم في المنطقة، مشيرة إلى أنه بعد اعتقال الخبيل في محافظة الحسكة المجاورة، هاجمت عشائر عربية في دير الزور حواجز التنظيم في قرى العزبة والمحيميدية والربيضة ومنطقة المعامل.

وأشارت المصادر إلى وقوع قتلى وجرحى لم يتبين عددهم في صفوف قسد جراء الاشتباكات، وفق ما أوردت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الوطن السورية، أن مسلحي مجلس دير الزور العسكري اعتقلوا جميع مسلحي قسد في بلدة الزر وقطعوا الطريق العام بشكل كامل، مشيرة إلى أنباء عن اشتباكات عنيفة تجري في محيط منطقة المعامل ومعيزيلة بريف دير الزور، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة المتوسطة وقواذف الآر بي جي.

وفي وقت سابق، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان إطلاق عملية لتعزيز الأمن في الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

ونشر المركز الإعلامي لـ"قسد" بيانا أعلن فيه أن عملية "تعزيز الأمن" تستهدف خلايا مرتزقة تنظيم "داعش".