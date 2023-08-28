تونس: الوضع الوبائي مستقر ولا توجد موجة جديدة من كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 08:35 مساءً - أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس رياض دغفوس أن الوضع الوبائي مستقر والمؤشرات الوبائية تؤكد حاليا عدم وجود موجة جديدة من الفيروس.



وأوضح رياض دغفوس - وفق ما نشرته التلفزة التونسية اليوم الإثنين أن عدد المقيمين بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا يترواح معدلهم بين 2 و3 في اليوم الواحد، فيما لم يتجاوز عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة 5 حالات خلال الأشهر الأخيرة.



وأكد عضو اللجنة العلمية أن التشريح الجيني الأخير لم يظهر وجود المتحور الجديد لكورونا "EG.5"، داعيا المواطنين الحاملين لأمراض مزمنة وكبار السن إلى الإقبال على التلقيح المضاد لكورونا المتوفر بكميات كافية.