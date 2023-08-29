الدولار يتراجع بعد موجة صعود قوية
تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بعد موجة صعود قوية وسط إحجام المتعاملين عن الرهانات الكبيرة قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع، فيما تراجع الين الياباني ليقترب من المستويات التي أدت إلى تدخل السلطات لدعمه العام الماضي.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربي" انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.06 في المائة إلى 103.88 بعد تراجعه 0.2 في المائة أمس الاثنين.
وارتفع مؤشر الدولار اثني في المائة هذا الشهر وحقق مكاسب لستة أسابيع بعدما عززت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التوقعات بأن أسعار الفائدة ربما تظل مرتفعة لفترة أطول.
وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0828 دولار.. كما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول إلى 1.262 دولار، وزاد خلال اليوم 0.17 في المائة مبتعدا عن أدنى مستوى له في شهرين والذي سجله الأسبوع الماضي.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الين عند 146.4 للدولار اليوم، لكنه يظل قريبا من 146.75 وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر والذي سجله في اليوم السابق.. وانخفضت العملة الآسيوية بنحو 11 في المائة مقابل الدولار خلال العام.
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