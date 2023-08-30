انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني

انخفاض مؤشر بورصة مسقط العمانيانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 20.5 نقطة وبنسبة 0.43 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4760.30 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4780.81 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن قيمة التداول بلغت مليونين و963 ألفًا و121 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 24.1 في المائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت ثلاثة ملايين و903 آلاف و639 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.122 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.80 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 273 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 9.23 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 221 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 7.46 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 52 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.77 في المائة.