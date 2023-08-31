رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يلتقي سفير جمهورية الاكوادور لدى جمهورية مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 03:29 مساءً - عُقد اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 لقاء بين سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، والسيد/ دنيس توسكانو اموريس، سفير الاكوادور الجديد بالقاهرة.

وقد قام السفير الاكوادوري بتقديم رسالة موجهة إلى معالي الامين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط من السيد وزير خارجية الاكوادور جوستافو مانريكي ميراندا، لاعتماد السفير اموريس سفيراً مفوضاً للإكوادور لدى جامعة الدول العربية.

كما تم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية والاكوادور والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وأكد السفير منزلاوي على أن جامعة الدول العربية من جانبها تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بالعلاقات العربية مع دول أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات، وأنه سيجد كل الدعم للعمل مع جامعة الدول العربية.