دوت الخليج -

الذهب قرب أعلى مستوى في شهر

ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر، اليوم الخميس إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق قد تعدل هذه التوقعات. الذهب قرب أعلى مستوى في شهرارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر، اليوم الخميس إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق قد تعدل هذه التوقعات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 974.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1232.98 دولار، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري أربعة بالمئة.

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