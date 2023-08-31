الخارجية التونسية تدعو جميع الأطراف الجابونية إلى ضبط النفس وإعلاء مصلحة الوطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 06:29 مساءً - أفادت الخارجية التونسية بأنها تتابع ببالغ الاهتمام التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تشهدها الجابون.

وأكدت الخارجية التونسية، في بيان اليوم الخميس، أهمية الاحتكام للقانون واستعادة النظام الدستوري، داعية جميع الأطراف الجابونية إلى ضبط النفس وإعلاء المصلحة الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار وسلامة هذا البلد بما يستجيب لتطلعات الشعب الجابوني الشقيق.

ودعت تونس جميع أفراد الجالية المقيمة في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة وتجنب مناطق التوتر ومتابعة بالبعثة الدبلوماسية بياوندي على مختلف وسائل التواصل.