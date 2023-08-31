زيادة دور "غازبروم" في السوق الصينية

زيادة دور "غازبروم" في السوق الصينيةأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الخميس، بأنها نجحت في توفير أكثر من نصف الزيادة في إمدادات الغاز إلى السوق الصينية في الأشهر الثمانية الأولى من 2023.

وقال رئيس الشركة ألكسي ميللر للصحفيين: "لقد ارتفعت واردات الصين من الغاز خلال الأشهر الثمانية من هذا العام. وأكثر من نصف الزيادة عبارة عن شحنات من (غازبروم)"، وفقاً لروسيا اليوم.

وأشار ميللر إلى أن سوق الغاز في الصين تشهد نموا ملحوظا.

وكانت "غازبروم" أعلنت مطلع الشهر الجاري، بأن إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر مسار "قوة سيبيريا" بلغت في آخر يوم من شهر يوليو 2023 مستوى قياسيا.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في الثاني من ديسمبر 2019.