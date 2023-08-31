زيادة دور "غازبروم" في السوق الصينية
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الخميس، بأنها نجحت في توفير أكثر من نصف الزيادة في إمدادات الغاز إلى السوق الصينية في الأشهر الثمانية الأولى من 2023.
وقال رئيس الشركة ألكسي ميللر للصحفيين: "لقد ارتفعت واردات الصين من الغاز خلال الأشهر الثمانية من هذا العام. وأكثر من نصف الزيادة عبارة عن شحنات من (غازبروم)"، وفقاً لروسيا اليوم.
وأشار ميللر إلى أن سوق الغاز في الصين تشهد نموا ملحوظا.
وكانت "غازبروم" أعلنت مطلع الشهر الجاري، بأن إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر مسار "قوة سيبيريا" بلغت في آخر يوم من شهر يوليو 2023 مستوى قياسيا.
و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في الثاني من ديسمبر 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادة دور "غازبروم" في السوق الصينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.