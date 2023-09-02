ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1%
ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، مسجلة مكاسب أسبوعية.
وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن العقود الآجلة للذهب ارتفعت عند التسوية، بنحو 0.1 في المائة إلى 1967.10 دولار للأونصة.
أما على مستوى الأسبوع فقد سجلت الأسعار مكاسب بنسبة 1.4 في المائة.
وتفاعلت أسعار الذهب مع تقرير الوظائف الأمريكية الشهري، والذي أظهر إضافة 187 ألفاً في أغسطس المنصرم.
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