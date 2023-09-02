صعود جماعي لمؤشرات بورصة مسقط

صعود جماعي لمؤشرات بورصة مسقطسجلت مؤشرات بورصة مسقط الأسبوع الماضي صعوداً جماعياً، في اختتام تداولات شهر أغسطس، مستفيدة من ارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية وتوقعات بنتائج أفضل لشركات المساهمة العامة مع انتهاء الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفع المؤشر الرئيسي 23 نقطة وأغلق عند مستوى 4798 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي صعودا بـ 25 نقطة، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 8 نقاط، وارتفع المؤشر الشرعي 7 نقاط، وصعد مؤشر قطاع الصناعة إلى مستوى 6010 نقاط مسجلا صعودا أسبوعيا بنحو 5 نقاط.

وسجلت القيمة السوقية للبورصة الأسبوع الماضي مكاسب بـ 21.2 مليون ريال عماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 23 مليارا و846 مليون ريال عماني.

ووصلت قيمة التداولات 15.9 مليون ريال عماني مقابل 13.1 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة صعودا بنسبة 21 بالمائة، إلا أن تداولات سوق السندات والصكوك شهدت تراجعا بأكثر من 95 بالمائة مما دفع القيمة الإجمالية لتداولات البورصة للتراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 16 بالمائة من 19.3 مليون ريال عماني إلى 16.1 مليون ريال عماني.

كما شهد عدد الصفقات المنفذة ارتفاعا بنحو 11 بالمائة متجاوزة 3230 صفقة.