انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث للقمة العربية الافريقية الخامسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 سبتمبر 2023 03:29 مساءً - ​عُقد الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودولة الضيافة المملكة العربية السعودية بتاريخ 3 سبتمبر 2023 بمقر الأمانة العامة؛ وذلك للتحضير للقمة العربية الافريقية الخامسة المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر 2023 بالرياض في المملكة العربية السعودية. وقد شهد الاجتماع مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وموضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية، بالإضافة الى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية التي على صلة بالدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية.