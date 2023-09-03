بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 15.75 نقطة ليبلغ مستوى 6990.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22 في المئة.

وتم تداول 148.6 مليون سهم عبر 7868 صفقة نقدية بقيمة 29.6 مليون دينار "90.2 مليون دولار".

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 48.55 نقطة ليبلغ مستوى 5644.04 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.85 في المئة من خلال تداول 70.3 مليون سهم عبر 3510 صفقات نقدية بقيمة 8.4 مليون دينار "25.6 مليون دولار".

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4.49 نقطة ليبلغ مستوى 7690.66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.06 في المئة من خلال تداول 78.3 مليون سهم عبر 4358 صفقة بقيمة 21.12 مليون دينار "64.4 مليون دولار".

في موازاة ذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية أن مؤشر "رئيسي 50" انخفض بنحو 71.21 نقطة ليبلغ مستوى 5562.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.26 في المئة من خلال تداول 44.8 مليون سهم عبر 2238 صفقة نقدية بقيمة 7.4 مليون دينار "22.5 مليون دولار".