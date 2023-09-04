23 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 51 وقتاً بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 12:29 مساءً - قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري، إن المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 23 مرة، على فترتين صباحية ومسائية، تخللتها تأدية لطقوس تلمودية، وجولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأضاف البكري في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن المستوطنون احتفلوا بعقد قران يهودي مقابل حائط البراق والمسجد الأقصى، في الوقت الذي منع الاحتلال استكمال أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك، مجددا دعوته لتعزيز وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى من أجل مواجهة اقتحامات المستوطنين، وإفشال مخططاتهم التهويدية.

وأوضح البكري، أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في 51 وقتا بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، إضافة إلى إغلاقه في السادس عشر من الشهر الماضي بحجة الأعياد اليهودية، ومنع المصلين من الصلاة فيه، واعتدى على زاوية ومسجد الشبلي في البلدة القديمة، بعد تكسير زجاج الأضرحة والمسجد.

وأشار إلى ان الاحتلال ومستوطنيه أعتدوا على مسجد (قيطون) في البلدة القديمة من الخليل، من خلال وضع عشب صناعي، في خطوة تمهيدية للاستيلاء عليه واستخدام قطعان المستوطنين له، كما اعتدَوا على الأراضي الوقفية في مشهد الأربعين من خلال وضع الخيام في المكان.

وأكد وزير الأوقاف الفلسطيني، أن ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من زيادة وتيرة الاعتداءات على المساجد، والأماكن الدينية، ما هو إلا سياسة تندرج تحت إطار التطهير الديني والعرقي، داعيا المواطنين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتهم لمحاربة مخططات الاحتلال بالسيطرة على البلدة القديمة.