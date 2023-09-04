تعاملات حذرة تخفض الدولار

تعاملات حذرة تخفض الدولارانخفض الدولار في تعاملات اتسمت بالحذر اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في أمريكا التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ مما عزز التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.048 في المائة إلى 104.18 لكنه ظل قريبًا من ذروة شهرين عند 104.44 التي لامسها في 25 أغسطس المنصرم.

وارتفع المؤشر 1.7 في المائة في أغسطس وأنهى سلسلة خسائر استمرت شهرين.

وارتفع الين الياباني 0.06 في المائة إلى 146.16 دولار.. ويجري منذ منتصف أغسطس تداول العملة الآسيوية حول مستوى 145 المهم نفسيًا وسط ترقب المتداولين لأي مؤشرات على إمكانية تدخل السلطات لدعم العملة.

وتدخلت اليابان في أسواق العملات في سبتمبر الماضي عندما ارتفع الدولار فوق 145 ينًا، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع سعر الصرف إلى نحو 140 ينًا.

وصعد اليورو 0.06 في المائة إلى 1.078 دولار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولار مرتفعًا 0.11 في المائة خلال اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6463 دولار قبل اجتماع السياسة الذي سيعقده الفيدرالي الأمريكي غدًا الثلاثاء والذي من المتوقع أن يبقي خلاله على سياساته.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت كل من البتكوين 0.95 في المائة إلى 25997.50 دولارًا والإيثريوم 0.67 في المائة إلى 1638.30 دولار.