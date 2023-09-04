المغرب يحصل على ”وضع شريك الحوار القطاعي” لدى رابطة آسيان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 10:26 مساءً - أكد وزراء الخارجية لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وبشكل رسمي، خلال اجتماعهم اليوم الاثنين بجاكارتا، منح المملكة المغربية وضع "شريك الحوار القطاعي" لدى هذا التجمع.

وأفاد بيان أصدرته وزارة الشؤن الخارجية المغربية بأنه بموجب هذا القرار أصبح المغرب أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع، وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة.

وأضاف البيان أن تأكيد وضع "شريك الحوار القطاعي" للمغرب يكرس رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المغرب على مناطق جيوسياسية جديدة، ويشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب، كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا.

وأوضح البيان أن الإعلان عن الاتفاق المبدئي لمنح "وضع شريك الحوار القطاعي" للمغرب تم خلال الاجتماع الـ56 لوزراء الشؤون الخارجية ببلدان الآسيان والمنعقد يومي 11 و12 يوليو 2023 بجاكارتا.

يشار إلى أنه تم في نفس الاجتماع منح الوضع نفسه لجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.