استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 10:30 صباحاً - استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجراح وصفت بالخطيرة اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن الشاب عايد أبو حرب استشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في الرأس خلال اقتحام مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، اقتحمت مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، في الوقت الذي حاصرت فيه المخيم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، اقتحمت خلالها عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها.

كما دمرت آليات الاحتلال عددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر، فيما دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذي أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

ودمرت جرافات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس “شارع نابلس”، شرق مدينة طولكرم.

من جهتها، أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس استهداف قوات الاحتلال في منطقة المحجر وحارة السلام وتفجير عدد من العبوات الناسفة.

كما تبنت كتائب شهداء الأقصى اشتباك مع قوات الاحتلال داخل مخيم نور شمس.

وأمس الاثنين، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من مدينة جنين ومحيط مخيمها شمالي الضفة الغربية عقب اقتحام اعتقلت وأصابت خلاله عددا من الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) إنه تم اعتقال 3 عناصر من حركة حماس في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن العملية حققت هدفها، وإن المطلوبين الذين تم اعتقالهم حاولوا إطلاق صواريخ محلية الصنع على مستوطنات إسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اثنين من المعتقلين من كتائب القسام، هما معتصم جعيصة وورد شريم، وقد اعتقلا بعد إصابتهما في اشتباكات.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي إن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال الاقتحام.