الرئاسة الفلسطينية: الأوضاع على وشك الانفجار بسبب سياسة التصعيد الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 12:29 مساءً - حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير، مشدداً أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وقال أبو ردينة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن أميركا تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية. مشدداً أن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف الشعب الفلسطيني وقيادته في الدفاع عن الأرض والمقدسات.

وأضاف: إن استمرار هذه السياسات العدوانية ضد شعبنا وأرضنا، ومواصلة اقتحام المتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وغيرها من إجراءات أحادية الجانب، سيكون لها تداعيات خطرة جداً على الجميع.

وأكد أ[و ردينة ، بأنه يتوجب على الجانب الأميركي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض.

واستطرد أبو ردينة، سيبقى الشعب الفلسطيني متمسكا بثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كانت الضغوطات، وأن السلام والأمن لن يتحققا للجميع دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية.