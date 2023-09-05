بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 10.24 نقطة ليبلغ مستوى 6933.11 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.15 في المئة.

وتم، خلال الجلسة، تداول 159.8 مليون سهم عبر 9093 صفقة نقدية بقيمة 37.6 مليون دينار (نحو 114.6 مليون دولار).

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16.21 نقطة ليبلغ مستوى 5672.27 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة، من خلال تداول 73.8 مليون سهم عبر 3302 صفقة نقدية بقيمة 11.4 مليون دينار (نحو 34.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 20.03 نقطة ليبلغ مستوى 7601.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المئة، من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 5791 صفقة بقيمة 26.2 مليون دينار (نحو 79.9 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر "رئيسي 50" 16.11 نقطة ليبلغ مستوى 5606.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة، من خلال تداول 61.11 مليون سهم عبر 2534 صفقة نقدية بقيمة 10.8 مليون دينار (نحو 32.9 مليون دولار).