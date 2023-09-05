بوتين: يجب الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:26 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجوب الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده بعيداً عن أي إملاءات خارجية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السورية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في سوتشي الإثنين: "ناقشنا التسوية السياسة في سوريا وتعاونا في إطار صيغة أستانا التي تعتبر الأكثر فاعلية، وأؤكد أن النهج الأساسي لتسوية الأزمة هو الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده من دون أي إملاءات خارجية".