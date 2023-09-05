منظمة دولية: أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا داخليا في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 7.1 مليون شخص نزحوا داخليا في السودان، أكثر من نصفهم نزحوا حديثا نتيجة الصراع الذي بدأ في أبريل .

كانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد قالت، أمس الإثنين، إنها تتوقع الآن نزوح 1.8 مليون شخص من السودان بحلول نهاية العام وناشدت توفير مليار دولار لمساعدتهم وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أنها بحاجة إلى مليار دولار لمساعدة الفارين من السودان الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 1,8 مليون شخص هذا العام، هربا من القتال العنيف الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن هذا الرقم يشكل «ضعف» الأموال التي طلبتها في مايو الماضي، بينما تجد الأمم المتحدة صعوبة في جمع الأموال التي تعهد المجتمع الدولي دفعها قبل بضعة أشهر لمساعدة السودان.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية، فإن أكثر من مليون شخص- بينهم لاجئون- فروا من السودان إلى البلدان المجاورة.