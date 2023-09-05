استشهاد فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار بالأغوار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار بالضفة الغربية.

وقالت مراسلة الغد، إن عملية إطلاق نار وقعت على شارع ٩٠ في الأغوار، وأسفر ذلك عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح طفيفة في تبادل لإطلاق النار مع المنفذ عملية إطلاق النار في أريحا، واستشهاد منفذ العملية.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ورد بلاغ عن إطلاق نار قرب مفرق أرجمان في منطقة قسم البقاع والعيمكيم، وتم تحييد المشتبه به.

وأوضحت وسائل إعلام الاحتلال، أن المنفذ هو نفسه الذي أطلق النار قرب مكان للمستوطنين في الأغوار في وقت لاحق من اليوم، وأنه بعد عملية مطاردة عثر عليه ومحاصرته في أحد المزارع ثم أطلق النار تجاه الجنود وأصاب أحدهم واستشهد بالمكان.

وتعقيبا على عملية الأغوار، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: “عملية فدائية جديدة ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية، وهذه المرة في الاغوار المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وخاصة جريمته ضد النساء الحرائر في الخليل”.

وأضاف قاسم: “شعبنا ومقاومته الباسلة ستواصل ضرباتها ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه، وتدفيعه ثمن جرائمه التي لا تتوقف”.