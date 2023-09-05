مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 30.4 نقطة وبنسبة 0.64 في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 4727.22 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4757.62 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن قيمة التداول بلغت مليونًا و504 آلاف و845 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 56.8 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت ثلاثة ملايين و481 ألفًا و132 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أنَّ القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.097 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.74 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 205 آلاف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته 13.65 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 524 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 34.85 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 319 ألف ريال عُماني وبنسبة 21.20 في المائة.