بلينكن يؤكد للرئيس الفلسطيني التزام أميركا بدعم حل الدولتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 09:29 مساءً - أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن التزام واشنطن بدعم حل الدولتين.

جاء ذلك خلال التصال هاتفي بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، إنه خلال الاتصال، أعرب الوزير بلينكن عن قلقه المستمر بشأن العنف المستمر في الضفة الغربية.

وأكد بلينكن مجددا دعم الولايات المتحدة للتدابير الرامية إلى تعزيز الحرية والأمن وتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني.

وناقش الوزير والرئيس عباس دعمهما لحل الدولتين ومعارضة الإجراءات التي تهدد بقاء هذا الحل.