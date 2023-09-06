بوتين ومحمد بن سلمان يتفقان على أن خفض إنتاج النفط يساعد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 03:29 مساءً - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت وكالة إنترفاكس أن بوتين وولي العهد السعودي اتفقا على أن خفض إنتاج النفط يساعد في استقرار السوق.

وأشار الكرملين إلى أن «الرئيس الروسي بدوره هنأ بحرارة القيادة السعودية على القرار الذي اتخذته قمة الرابطة في جوهانسبرغ بهذا الصدد وأبلغه بأولويات رئاسة روسيا لمجموعة البريكس في عام 2024».

وذكرت الوكالة أن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين منتجي النفط في «أوبك+».