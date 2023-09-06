الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين نازح جراء الصراع في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 03:29 مساءً - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من 5 ملايين شخص نزحوا حتى الآن بسبب القتال المستمر منذ أشهر في السودان.

يأتي ذلك في حين لا تظهر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع أي علامة على التراجع.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 4 ملايين شخص نزحوا داخليا منذ اندلاع الصراع منتصف أبريل/نيسان الماضي، بينما فر 1.1 مليون آخرين إلى البلدان المجاورة.

وقالت المنظمة إن أكثر من 750 ألف شخص توجهوا إلى مصر أو تشاد.

فشلت الجهود الدولية للوساطة من اجل انهاء الصراع حتى الآن. وابرمت تسع اتفاقيات على الأقل لوقف إطلاق النار منذ تفشي القتال، وانهارت جميعها.

في أبريل/نيسان، اندلعت التوترات المتصاعدة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتحولت إلى قتال مفتوح في العاصمة وأماكن أخرى.

وقد حول القتال العاصمة السودانية الخرطوم إلى ساحة معركة حضرية، مع عدم تمكن أي من الطرفين من السيطرة على المدينة. وكان المقر العسكري، الذي يزعم أن البرهان يتمركز فيه منذ بدء الصراع، إحدى بؤر الصراع.

تأجلت مفاوضات السلام الرسمية- التي توسطت فيها الولايات المتحدة والمملكة السعودية- في مدينة جدة الساحلية بالمملكة في أواخر يونيو/حزيران الماضي، حيث انتقد الوسطاء علانية قوات الدعم السريع والجيش بسبب انتهاكهما المستمر للهدنة التي تم الاتفاق عليها.