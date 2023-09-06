السعودية: إدانة تنظيم إجرامي متخصّص في إيهام ضحاياه بتحديث البيانات البنكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 03:29 مساءً - أعلنت النيابة العامة السعودية إدانة تنظيم إجرامي استهدف ضحاياه عن طريق إيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية.

أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكوّن من 11 وافداً من الجنسية الباكستانية، بتهمة الاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا، والتواصل الهاتفي معهم، وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية، واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

تمّ توقيف المدانين وإحالتهم إلى المحكمة المختصّة، وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي 7 سنوات لكل واحدٍ منهم، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.