الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أشهر
استقر الدولار اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر بينما اقترب الين من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.
وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، سجل الين 147.66 ين للدولار في الساعات المبكرة من التعاملات الآسيوية، وهو ما يقل بشكل طفيف عن 147.8 للدولار الذي كان أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر الماضي الذي قارب مستواه ليلًا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.067 في المائة إلى 104.80، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 104.90 الذي قارب مستواه ليلًا.
وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2559 دولار، بانخفاض 0.03 في المائة خلال اليوم، ولامس هو الآخر أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.25285 دولار.
كما انخفض الدولار الأسترالي 0.17 في المائة إلى 0.637 دولار بعد أن انخفض 1.3 في المائة أمس، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.31 في المائة إلى 0.587 دولار.
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