إشادة جديدة بأداء مكتب ضرائب الحديدة

إشادة جديدة بأداء مكتب ضرائب الحديدةيواصل مكتب ضرائب محافظة الحديدة حصده لثمرة نجاح جهود ادراته وتميزها حيث حصل مدير عام المكتب الاستاذ صادق محسن حسان الحارثي على رسالة شكر وتقدير من رئاسة مصلحة الضرائب وذلك في مجال تحصيل الموارد الضريبيه المركزية لشهر اغسطس 2023م

وتضمنت رسالة الشكر والتقديرالممهورة بتوقيع رئيس المصلحه الاستاذ عبدالجبار احمد محمد والموجهة لمدير عام مكتب ضرائپ الحديدة بان رسالة الشكر والتقدير تاتي تقديرا لجهودكم وجهود جميع كادر المكتب في مجال متابعة تحصيل الايردات المركزيه. والتي تسهم في دعم الايرادات العامه للدولة لمواجهة الالتزامات الحتميه وتعزيز الصمود الوطني في مواجهة العدوان.

وجاء في مذكرة رئاسة المصلحه الموجهة للاستاذ صادق محسن الحارثي مدير عام مكتب ضرائب محافظة الحديدة لقد اثمرت جهودكم في تحقيق نتائج ايجابية ومتميزة في تحصيل الموارد الضريبية اسفرت عن تحقيق نسبة زيادة بلغت 11٪ عن الفترة المقابلة للعام الماضي وبنسبة تجاوز بلغت 7٪ عن الربط المستهدف لشهر اغسطس 2023.

وعبر رئيس مصلحة الضرائب عن جزيل شكره وتقديره لمديرعام مكتب الحديدة وجميع العاملين فيه على الجهود الرائعة والنتائج الايجابيه التي بذلوها وحققوها.

يشار الى مكتب الحديدة بقيادة الحارثي سبق له ان حصل على رسالة شكر وتقدير من رئاسة المصلحة في يونيو الماضي في مجال انجاز المعاملات والسرعة في ذلك وسبقتها رسالة في شهر ابريل 2023م، اعربت عن شكر وتقدير قيادة مصلحة الضرائب لمدير عام مكتب الحديدة وجميع الكادر لتفوقهم وتميزهم في تحصيل الايرادات الضريبية.