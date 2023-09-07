عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 12:29 مساءً - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة ألأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في باحات الأقصى.

وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذى يعد الأطول هذا العام.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، 14 فلسطينا من مدن الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن القوات اعتقلت خمسة شبان، من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسيران محرران أحدهما من قرية ترمسعيا شمالا والآخر من مخيم الجلزون، وشقيقين من قرية بلعين، غرب رام الله بعد أن داهمت منازلهما، وفتشته.. كما اعتقلت طفلا من قرية بردلة في الأغوار الشمالية، بعد أن داهمت منزل ذويه وعبثت بمحتوياته.

وأشارت المصادر إلى قيام القوات باعتقال شابين قرب مفترق بلدة يعبد، غرب جنين، حيث أوقفت سيارة كانا يستقلونها.. وأصابت شابا بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام المخيم ثلاثة فلسطينيين بعد دهم منازلهم وتفتيشها، واعتقلت ثلاثة آخرين في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم.