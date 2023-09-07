انخفاض مؤشر بورصة مسقط

انخفاض مؤشر بورصة مسقطانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 31.7 نقطة وبنسبة 0.67 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4690.02 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4721.68 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت مليونين و290 ألفًا و624 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 2.8 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و355 ألفًا و947 ريالًا عُمانيًّا.

وأفاد تقرير البورصة اليوم، بأنَّ القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.182 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.68 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 839 ألف ريال عُماني مشكِّلة ما نسبته 36.62 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 572 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 24.99 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 266 ألف ريال عُماني وبنسبة 11.63 في المائة.