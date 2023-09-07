الصومال: مقتل 3 من قيادات مليشيات الشباب الإرهابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 04:30 مساءً - قتل ثلاثة عناصر من قيادات مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة "Ceel-La Helay" بولاية غلمدغ بالصومال.

وذكرت وزارة الإعلام، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الخميس، أن الجيش الوطني تمكن من القضاء على القيادات الثلاثة حيث كثف الفترة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة.

وأضافت، أن الحكومة الصومالية تعرب عن امتنانها للسكان المحليين الذين ساهموا في نجاح العملية.

وكان رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، أكد أن الجيش الوطني الصومالي والقوات المحلية بالولايات، والمقاومة الشعبية، سيلاحقون الخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضي بلاده، مشددا على أن الهدف من القضاء على الإرهاب هو ضمان الاستقرار، وإعادة الخدمات الأساسية، وإرساء البنية التحتية للسكان المحليين.

وقال الرئيس الصومالي - في خطاب له أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) "إن القوات المسلحة الوطنية تغلبت على العدو الإرهابي المتمثل في مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، وإن الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية تمكن من تحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وجلمدج، منوها بعمليات عسكرية ستكون ضد فلول المتمردين في المناطق التابعة لولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند.