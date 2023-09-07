الجيش السودانى يقصف مواقع ”الدعم السريع” وتصاعد ألسنة اللهب فى الخرطوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 04:30 مساءً - قال محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، اليوم، إن هناك مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أضاف «إبراهيم»، أن هناك قصفًا مستمرًا على مواقع ميليشيا الدعم السريع وتصاعد ألسنة الدخان في الخرطوم. وأشار إلى أن أصوات الأسلحة الثقيلة تدوي في الخرطوم بحري وأم درمان وسط اشتباكات بجسر الحلفايا، وبالقرب من سلاح المدرعات، الذي يشهد هجومًا من قوات الدعم السريع ويتصدى له الجيش السوداني.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.