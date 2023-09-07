رئيس الإمارات يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية دفع جهود العمل المناخى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التى تزور الإمارات، متانة العلاقات فى مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بينهما وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

كما استعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفى مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي بما يسهم في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية.