الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع
حامت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم، الخميس بعد خسائر لخمس جلسات متتالية، مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس، عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1918.14 دولار للأوقية (الأونصة)، ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس، والذي بلغه في الجلسة السابقة.. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية. بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 909.73 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1200.55 دولار.
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