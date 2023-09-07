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وزير الصحة اللبنانى: مجلس الوزراء قرر الاستمرار فى دعم أدوية الأمراض المستعصية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:25 مساءً - أعلن وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا فى جلسته صباح اليوم بالاستمرار فى دعم أدوية الأمراض المستعصية.

وأضاف الأبيض -فى تصريح له بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية اليوم- أنه تم إقرار مبلغ ثلاثين مليون دولار إضافة إلى ألف وخمسمائة مليار ليرة لهذه الغاية.

وقال الوزير إن رئيس الحكومة شدد خلال البحث على أن موضوع الأدوية خط أحمر لا جدال فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة فى القيام بواجبها فى هذا السياق.

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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