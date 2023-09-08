الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة، ولا يزال المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة ليصل إلى 1925.14 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بلغ 0.7 في المائة.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1949.40 دولار.
وتراجع الدولار 0.2 في المائة مع اتجاهه نحو تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.