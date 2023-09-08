الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعيارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة، ولا يزال المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة ليصل إلى 1925.14 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بلغ 0.7 في المائة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1949.40 دولار.

وتراجع الدولار 0.2 في المائة مع اتجاهه نحو تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.