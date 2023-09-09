الداخلية المغربية تعلن وفاة 296 شخصا وإصابة 153 بجروح جراء الزلزال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 09:29 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بلاغ لها، وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، في حصيلة إلى غاية الثانية صباحا من يومه السبت.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها: "في حصيلة أولية، أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 153 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات".

وضرب، فى ساعات مبكرة اليوم السبت، زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية.

وخرج عدد هائل من سكان مجموعة من المدن المغربية من أكادير إلى الرباط، في الوقت الراهن، إلى الشوارع المجاورة لمنازلهم، بعدما شعروا بالزلزال.

طالبت وزارة الدفاع المغربية- في بيان، المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتواجد في أماكن آمنة؛ خشية وقوع هزات ارتدادية.

من جهتها.. ذكرت الجهات المعنية أنها ستعلن التفاصيل، في وقت لاحق.