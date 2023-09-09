الرئيس الإماراتي يوجه بتسيير جسر جوي إغاثي للمتضررين من الزلزال في المغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 12:29 مساءً - وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة، مع تقديم مختلف أشكال الدعم.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن تلك المبادرة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة، وتجسيداً لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم خاصة في الظروف الصعبة.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد أعرب في وقت سابق من اليوم، عن تعازيه للملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة مساء أمس.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): «أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال، لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر».

وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي وقعت مساء الجمعة، وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية المغربية صباح اليوم.