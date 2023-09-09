تضامن عربي ودولي مع المغرب بعد الزلزال المدمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 12:29 مساءً - توالت ردود الأفعال المتضامنة مع المملكة المغربية والمواسية لها جراء الزلزال الذي ضرب المملكة مساء أمس الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعرب العديد من زعماء وقادة الدول العربية والغربية عن خالص مواساتهم للشعب المغربي في مصابه الأليم.

ووجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي للملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة مساء أمس.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): «أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال، لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر».

كذلك أعرب نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعازيه للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال.

وعبر منصة إكس، قال الشيخ محمد بن راشد: « خالص تعازينا ومواساتنا لإخوتنا في المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال.. نسأل الله أن يلهمهم الصبر السلوان وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان».

فيما أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، عن خالص تعازيها للملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية.

وأوضح البيان: «تؤكد مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين».

كذلك أعربت المملكة العربية السعودية عن مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأوضح بيان للخارجية السعودية: «تعبر المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، معبرة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للملكة المغربية وشعبها الشقيق».

وبعث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال، الذي ضرب عددا من المناطق في إقليم الحوز بالمغرب.

وأكد الملك عبدالله وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، موجها الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات، معربا – في البرقية – باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي العزيز ولأسر الضحايا بهذا المصاب، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت الخارجية الأردنية عن «أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات».

كذلك، أعربت فلسطين عن خالص تعازيها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، وعزى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، ملك المغرب، الملك محمد السادس، في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المملكة المغربية الشقيقة، موقعا المئات من الضحايا بين وفيات ومصابين، معربا – خلال برقية التعزية، عن التضامن والتعاطف معهم في هذا المصاب الجلل.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب مساء أمس وخلف أكثر من 6 قتيل.

وقال أبو الغيط عبر حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقا): «خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب»، مضيفا «قلوبنا مع أهلنا وأخوتنا هناك، وأدعو الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الاصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعاً».

كما قدَّم فضيلة شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر أحمد الطيب، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية.

وأعرب الأزهر عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في مصابها الجلل، وتعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

أما على الصعيد الدولي، فقد توالت التعازي على المغرب، حيث تقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، في ضحايا الزلزال المدمرن وفقا لبيان الكرملين.

وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس «روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده” مقدما “التعازي الخالصة على التداعيات المأسوية للزلزال المدمر».

كما أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، عن «تأثره بعد الزلزال الرهيب في المغرب» عارضا مساعدة فرنسية.

وكتب ماكرون عبر منصة إكس في الطائرة التي تقله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين «نحن متأثرون جميعا بعد الزلزال الرهيب في المغرب. فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الانقاذ».

أيضا وجه المستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت، التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال المدمر في المغرب.

وكتب شولتس المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عبر منصة إكس: «الأنباء الصادرة من المغرب مروعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية».

قال ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: «أفكاري مع الشعب المغربي، الذي تضرر من الزلزال المروع الذي هز البلاد بين عشية وضحاها، وتسبب في مقتل مئات الأشخاص».

وأضاف: «الاتحاد الأوروبي على استعداد لتزويد المغرب بأي مساعدة يرغب فيها».

وعبّر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي، السبت، عن تعازيه لأقارب ضحايا زلزال المغرب.

وكتب مودي على موقع إكس: «حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب»، مضيفا «في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم».