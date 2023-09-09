أمير الكويت يوجه بحملة إغاثية عاجلة لمتضررى الزلزال بالمغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 04:30 مساءً - أطلقت الكويت حملة إغاثية عاجلة لمنكوبى المغرب، والمتضررين جراء الزلزال العنيف الذى وقع صباح اليوم السبت بعدة مناطق بالمغرب، وفق "القبس" الكويتية.

وفى هذا السياق أصدر وزير الشؤون الإجتماعية بالكويت الشيخ فراس المالك الصباح تعميما إلى جميع الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي زلزال المملكة المغربية الشقيقة على وجه السرعة.

وقالت وزارة الشؤون في بيان لها إن الحملة جاءت تنفيذاً للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وفي اطار الدور الانساني للكويت.

وكان التلفزيون المغربي، قد أعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة الليلة، إلى820 قتيلا ، فيما بلغ عدد المصابين672 مصابا، بينهم 205 إصابات خطيرة، وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

وقد انطلقت عملية إيصال المساعدات انطلقت إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت أنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.