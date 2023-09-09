تراجع جماعي لمؤشرات بورصة مسقط

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة مسقطتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنحو 109 نقاط وأغلق عند مستوى 4690 نقطة، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وشهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا، حيث سجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات بـ 215 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي 160 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 35 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 13 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد أشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط اليوم السبت إلى أن الأسبوع الماضي شهد تراجع أسعار أسهم 50 شركة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 3 شركات فقط، فيما سجلت أسهم 12 شركة استقرارا في أسعارها، كما هبطت القيمة السوقية الإجمالية بنهاية تداولات يوم الخميس إلى 23.68 مليار ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية بـ 165.6 مليون ريال عماني.

وسجلت قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 33 بالمائة لتهبط إلى 10.5 مليون ريال عماني مقابل 15.9 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، فيما ارتفعت قيمة السندات المتداولة من 258 ألف ريال عماني إلى 1.139 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة الإجمالية للتداول 11.7 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 27 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 16.1 مليون ريال عماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3234 صفقة إلى 2132 صفقة.