زيادة الاحتياطي النفطي العراقي 6 مليارات برميل
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني اليوم الأحد ارتفاع احتياطي العراق من النفط إلى نحو ستة مليارات برميل.
وأشار في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر ومعرض العراق الأول للمشاريع النفطية في العاصمة بغداد، إلى زيادة احتياطي العراق من النفط بمقدار ستة مليارات برميل نفط، واحتياطات الغاز بمقدار 32 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وأضاف ان وزارة النفط الحالية أحرزت خلال عام واحد العديد من الإنجازات، فقد تم توقيع عقد لتطوير حقل /اريدو/ النفطي بطاقة إنتاجية 250 ألف برميل في اليوم وإنجاز وتشغيل مصفاة كربلاء الاستراتيجية بطاقة 140 ألف برميل يوميا، والآن في المراحل الأخيرة للتشغيل التجريبي النهائي حيث تعمل هذه المصفاة بموجب المواصفات العالمية /يورو فايف/، وتعتبر من المصافي الصديقة للبيئة.
وأكد عبدالغني أهمية أن تتوقف بلاده عن استيراد الغاز، والاستثمار في مشاريع الغاز الجديدة، مشيرا إلى أن قطاع النفط والغاز يشهد نموا ملحوظا، ويجب أن توجه إليه المزيد من الاستثمارات.
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