السعودية تجدد دعمها لكافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 09:29 صباحاً - أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الدفاع السعودي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي.

واستعرض الجانبان – خلال الاتصال – العلاقات بين البلدين، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن.