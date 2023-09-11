الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 10:26 صباحاً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 20 فلسطينيا في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا على الأقل من الضفّة، بينهم طلبة، و11 مُعتقلاً من الخليل”.

وبحسب نادي الأسير توزعت بقية الاعتقالات على المحافظات قلقيلية، جنين، رام الله، والقدس.

وفي مخيم عقبة جبر بأريحا، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، وآخرون بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين خلال عملية الاقتحام، وفجرت مدخل أحدها وروعت قاطنيها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مهران عمار حميدان، ومحمود مشهور منصور من بلدة بدو شمالا، ومحمود زحايكة من بلدة جبل المكبر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.