كارثة مدمرة تقترب من دولة الكويت وتمحي كل شيء يعترضها ... والأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة لسكان هذه المناطق " غادروا فورا" !

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الرياض - روايدا بن عباس - توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية خلال نهار اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن تكون الرياح متقلبة الاتجاه وتتحول إلى جنوبية شرقية، وستكون بسرعة خفيفة إلى معتدلة بين 08 و30 كم/ساعة.

أما في ساعات الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية. ومن المتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه، وستكون بسرعة خفيفة إلى معتدلة بين 06 و26 كم/ساعة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية، في حين ستكون الحرارة الصغرى حوالي 28 درجة مئوية.