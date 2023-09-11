انت الان تتابع خبر لم يحترم حزن ضحايا الزلزال... الأهالي يقبضون على شاب مغربي يمارس هذا الفعل الدنيء بلا ادنى خجل وبكل وقاحة... وما فعله به الأهالي صادم للغاية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهد حي "أيشور" في جماعة أزغنغان، التابعة لإقليم الناظور، حالة استنفار أمني بعد اكتشاف جثة رجل في الأربعينات من العمر ملقاة في ساحة في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر محلية أن الرجل تعرض لطعنة قاتلة في العنق، مما أدى إلى وفاته في مكان الحادث قبل العثور عليه مغطى بالدماء. وفور العثور على الجثة، تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإجراء التشريح الطبي.

وفي الوقت نفسه، يواصل رجال الأمن تمشيط المنطقة بحثًا عن المشتبه به في هذه الجريمة البشعة. تم تكثيف الجهود الأمنية للقبض على الجاني وتقديمه للعدالة.