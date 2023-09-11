وزير العدل المغربي: بيوت دمرت نهائيًا الناس خائفون من العودة لمنازلهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 07:13 مساءً - قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، إن عدد ضحايا زلزال المغرب الذي ضرب منطقة الحوز بمدينة مراكش ارتفع إلى 2477 قتيلا، 2476 مصابًا.

وأكد 'وهبي'، خلال مداخلة هاتفية عبر 'القناة الأولى المصرية'، اليوم الإثنين، إن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن الناجين ونقل المصابين وتقديم الإسعافات المطلوبة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق بحث من إسبانيا والإمارات وقطر والمملكة المتحدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأوضح أن الزلزال وقع بجوار الجبل، وهناك مباني وبيوت دمرت نهائيا، والجيش تدخل بجانب المجتمع المدني والسلطات العمومية، وهناك مستشفيات ميدانية وطائرات هليكوبتر وجميع وسائل النقل المتاحة تم الاستعانة بها في عمليات الإنقاذ.

إنقاذ ضحايا الزلزال

وأضاف :'الناس خائفون من العودة بسبب ارتدادات الزلازل والانهيارات مخيفة ومرعبة والمجتمع المدني والجيش حاضر بقوة، والجهود الخارجية والبعثات الخارجية تقدم يد العون وأكثر من 70 دولة أعلنت استعدادها لدعم المغرب'.

وتابع: 'نريد أن تمر الأمور بشكل منظم ونريد الأولويات وإنقاذ الضحايا من تحت التراب، وهناك لجنة تدرس الأولويات المطلوبة وهي انقاذ الجرحى وإخراج الجثث وغير ذلك للتدخل في الأمور العلاج'.