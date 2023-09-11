رئيس الحكومة الليبية المكلفة: عدد الضحايا في درنة يتخطى الـ 2000 والمفقودون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 08:28 مساءً - قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مساء الاثنين، إن عدد الضحايا العاصفة "دانيال" في درنة يتخطى الـ 2000، مشيرا إلى أن المفقودين بالآلاف.

ضحايا العاصفة "دانيال"

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن درنة باتت مدينة منكوبة، فيما قال المجلس التسييري لبلدية درنة إن الوضع في المدينة خارج السيطرة، وطالب بالتدخل الدولي لإنقاذها.

وطالب المجلس التسييري للمدينة بفتح ممر بحري مع المدينة بعد انهيار معظم الطرق البرية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.

ورصدت تقارير ليبية آثار الدمار التي لحقت بالكثير من المباني والعمارات والجسور وانقطاع الكهرباء والاتصالات في مدينة درنة، مع تعرض مدن في شرق البلاد للتأثيرات المناخية للعاصفة "دانيال".

سيول الجارفة دمرت جميع الجسور الرابطة بين ضفتي مدينة درنة

وأفادت التقارير بأن السيول الجارفة دمرت جميع الجسور الرابطة بين ضفتي مدينة درنة وأغلب العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي.

كما قطعت السيول أغلب الطرق المؤدية إلى داخل المدينة وأدت إلى انقطاع الكهرباء وجميع وسائل الاتصالات.

جدير بالذكر أن المجلس البلدي بدرنة أعلن انهيار سدين في المدينة.